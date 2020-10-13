Великие Луки лидируют по числу заражений коронавирусом
Великие Луки лидируют по числу заражений коронавирусом. За минувшие сутки здесь зарегистрировано 26 новых случаев, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В Пскове заболели 19 человек, в Псковском районе - четыре, в Себежском - пять, в Островском, Порховском, Невельском, Плюсском, Дедовичском и Пустошкинском районах - по одному случаю, в Опочецком и Палкинском - по два.
В общей сложности в регионе зафиксировано 64 новых случая заболевания коронавирусом.