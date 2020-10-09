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Экономика

Число хищений с банковских счетов россиян выросло вдвое

Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета, следует из данных Генеральной прокуратуры, пишет газета  «Известия».

Всего по итогам января-августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост такого рода преступлений отмечен в 35 субъектах страны. Также за восемь месяцев 2020 года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионах.

В Центробанке заявили об увеличении активности хакерских группировок в этом году. Но результативность атак на банки по сравнению с 2019-м не выросла, добавили в пресс-службе. Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. При этом в ЦБ заверили, что принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19. Суть всех уловок сводится к запугиванию граждан, например угрозой их накоплениям, или обещаниям быстрой и легкой выгоды под разными предлогами, пояснили там.

В топ-30 банков рассказали о росте мошеннических атак в целом по рынку в 2019 и 2020 годах. Ранее сообщалось, что, согласно отчету ФинЦЕРТ Центробанка, в 2019 году злоумышленники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств, или 1 млрд.

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