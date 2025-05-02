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Экономика

Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 июля

Тарифы на электроэнергию для населения проиндексируют на 12,6 % с 1 июля 2025 года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития.

Фото: ПАИ

При этом рост тарифов на электроэнергию с июля 2026 года составит 9,3 %, с 1 июля 2027 года – 6,9 % , с июля 2028 года – 4,9 %.

Прогноз пересмотрен с учётом увеличения темпов индексации оптовых цен на газ и корректировки ожидаемого уровня инфляции.

Что касается передачи электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС), то индексация тарифов с июля 2025 года составит 11,5 %, с июля 2026 года – 12,1 %, с июля 2027 года – 9,3 %, с июля 2028 года – 4,3 %. Тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей в 2025 году будут проиндексированы на 11,6 %, в 2026 году – на 9,8 %, в 2027 году – на 6,3 %, в 2028 году – на 4,2 %.

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