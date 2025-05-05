Юрий Бурлин стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- любое бизнес-сообщество решает три задачи своих членов: первая – развитие членов сообщества, вторая – защита интересов членов сообщества, третья – платформа для общения – как региональная, так и межрегиональная, федеральная;
- к концу июня в Пскове планируют открыть офис «Деловой России»;
- организация «Деловая Россия» в Псковской области представляет собой объединение инициативных предпринимателей, направленное на продуктивное взаимодействие между представителями разных отраслей бизнеса;
- псковское отделение было основано в 2006 году и с тех пор способствует развитию предпринимательской среды в области;
- о молодёжи и их представлении о бизнесе: молодёжь сейчас более технологична и обучена;
- организация «Деловая Россия» запустила проект «Один день с предпринимателем», где спикеры помогают молодёжи лучше понять мир предпринимательства.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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