Юрий Бурлин стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

21:34, 05 мая 2025, ПАИ

Спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

любое бизнес-сообщество решает три задачи своих членов: первая – развитие членов сообщества, вторая – защита интересов членов сообщества, третья – платформа для общения – как региональная, так и межрегиональная, федеральная;

к концу июня в Пскове планируют открыть офис «Деловой России»;

организация «Деловая Россия» в Псковской области представляет собой объединение инициативных предпринимателей, направленное на продуктивное взаимодействие между представителями разных отраслей бизнеса;

псковское отделение было основано в 2006 году и с тех пор способствует развитию предпринимательской среды в области;

о молодёжи и их представлении о бизнесе: молодёжь сейчас более технологична и обучена;

организация «Деловая Россия» запустила проект «Один день с предпринимателем», где спикеры помогают молодёжи лучше понять мир предпринимательства.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».