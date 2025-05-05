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Общество

Юрий Бурлин: Молодёжь сейчас более технологична и обучена

О молодёжи и их представлении о бизнесе рассказал спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

«Те ребята, которые сейчас подрастают, они очень технологичные. Я уже третий год являюсь одним из судей трека «Предпринимательство и профессионалитет» в Псковском кооперативном техникуме и те ребята, которые защищают свои проекты настолько подкованы, в том числе теоретически. Мы, когда заходили в предпринимательство, такого не было», – сказал гость эфира.

Молодёжь сейчас более технологична и обучена, резюмировал Юрий Бурлин.

Отметим, что организация «Деловая Россия» запустила проект «Один день с предпринимателем», где спикеры помогают молодёжи лучше понять мир предпринимательства.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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