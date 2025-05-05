В России поднимут пенсии летом

12:27, 05 мая 2025, ПАИ

Повышение пенсий в России для граждан, которым в июне исполнится 80 лет, начнётся 1 июля, аналогичная прибавка коснётся пенсионеров и с 1 июля. Об этом пишет Life.ru.

Россияне старше 80 лет получат двойную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается в месяц рождения пенсионера и начинает выплачиваться со следующего месяца.

Для получения повышения не требуется никаких заявлений – перерасчёт будет произведён автоматически через Социальный фонд России.

Ежегодный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров с учётом страховых взносов, которые работодатели перечислили в Социальный фонд за предыдущий год, будет проведён с 1 августа. Это позволит увеличить количество баллов, от которых напрямую зависит размер пенсии.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, однако максимальная сумма повышения составит 437,07 рубля.

Кроме того, с 1 августа скорректируют доплаты к пенсиям для бывших лётчиков и шахтёров. Эти выплаты пересчитываются четыре раза в год на основе средств, перечисляемых работодателями.

В начале 2025 года в России возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена с 2016 года. Теперь индексация применяется не к уже выплачиваемой пенсии работающего пенсионера, а к её размеру с учётом всех индексаций, начисленных за периоды трудовой деятельности после 2016 года. Это позволяет работающим пенсионерам получать более значительные прибавки.