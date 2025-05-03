На 15% вырос спрос жителей Псковской области на машины с пробегом

16:00, 03 мая 2025, ПАИ

Спрос жителей Псковской области на машины с пробегом вырос на 15 % по сравнению с зимним периодом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Специалисты отмечают, что повышение продаж автомобилей с пробегом имеет ярко выраженную сезонность: чаще приобретать их начинают именно весной.

При этом некоторые отдельные марки стали значительно популярнее, например Ford (+40,2 %), Lada (+25,4 %) и Renault (+14,6 %).

Профессиональные услуги в сфере авто также показывают положительную динамику. Спрос на диагностику автомобилей перед покупкой вырос на 50 %, а число предложений диагностики увеличилось на 75 %. Востребованность услуг оценки рыночной стоимости выросла на 7 %. Транспортные брокеры отмечают увеличение количества обращений на 8 %.