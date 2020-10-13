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Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
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Общество

Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле

Фото из группы официального сообщества фестиваля "Русский костюм на рубеже эпох" в соцсети "ВКонтакте".

Мастера из Пскова примут участие в X всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества, мероприятие пройдет в Ярославле с 16 по 18 октября.

В юбилейном фестивале примут участие творческие коллективы мастерских, художники-модельеры, фольклорные ансамбли, энтузиасты русской культуры из 33 регионов России. Псковскую область представят преподаватели профессионального цикла по специальности «Дизайн в области культуры и искусства» Псковского политехнического колледжа.

Фестиваль станет уникальным мероприятием с выставкой кукол, аксессуаров и костюмов, дефиле. Конкурсный показ коллекций пройдет в нескольких номинациях: «Сценический костюм», «Современный авторский костюм», «Реконструкция древнерусского костюма», «Этнографический костюм», «Кукла в русском костюме», «Аксессуары костюма».

Организаторы сообщают, что в этом году на площадках мероприятия будет представлено более 100 коллекций костюмов и аксессуаров, более 50 коллекций кукол в русских костюмах.

Проект «Русский костюм на рубеже эпох» направлен на создание условий для поддержки и стимулирования интереса к теме русского костюма как национального достояния народа.

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