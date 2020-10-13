Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в магазинах и транспорте

10:19, 13 октября 2020, ПАИ

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания, но выявил несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты провели более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, SARS-CoV-2 обнаружили в 134 из них.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся. В Псковской области подтверждено еще 64 случая коронавируса.

