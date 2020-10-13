«Не доводите ситуацию до критической»: в Псковской области 64 новых случая COVID-19

07:00, 13 октября 2020, ПАИ

Сразу 64 жителя Псковской области заболели коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. При этом общее число заражений с момента начала эпидемии достигло 6 144 случаев.

За минувшие сутки из ковид-центра не выписан ни один пациент. Строчка с числом умерших также осталось неизменной, от COVID-19 скончались 67 человек.

«Плюс 64 за сутки - это результат игнорирования простых мер профилактики. Не доводите ситуацию до критической! Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности близких!» - обратился к псковичам Михаил Ведерников.