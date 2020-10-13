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Общество

Услуги сопровождения оказались востребованы маломобильными гражданами на вокзале в Великих Луках в сентябре

Фото: пресс-служба РЖД.

Услуги сопровождения оказались востребованы маломобильными гражданами на вокзале в Великих Луках в сентябре.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Всего на Октябрьской железной дороге ситуационную помощь получили более 2,3 тысячи пассажиров.

Наиболее востребованной ситуационная помощь в прошлом месяце была на Московском и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга и Ленинградском вокзале Москвы, а также на вокзалах Твери, Петрозаводска, Мурманска и Великих Лук. Всего с начала года услуги сопровождения на вокзалах Октябрьской магистрали получили более 16 тысяч пассажиров.

Услуги сопровождения оказываются с учетом всех рекомендаций по соблюдению мер предосторожности в текущих эпидемиологических условиях.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД».

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