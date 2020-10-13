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Общество

Правительство России ужесточило ответственность за незаконный вывоз леса из страны

В России ужесточили ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, такая мера поможет снизить объем нелегального экспорта древесины, а шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Такое решение связано с тем, что недобросовестные экспортеры декларировали ценные лесоматериалы как шпалы, что в отдельных случаях позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу.

Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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