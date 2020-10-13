Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
Художественное собрание Псковского музея-заповедника пополнилось работой художницы и скульптора из Московской школы современного искусства Ксении Ануфриевой-Мирлас. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
Свое произведение «Иван-чай» автор передала музею в дар.
Работы Ксении находятся в собрании Museum of Russian Art — MoRA (Нью-Джерси, США), Музея А. С. Пушкина (Бродзяны, Словакия), Музея-заповедника «Дмитровский кремль», Ливадийского дворца-музея (Республики Крым), ГМИИ Республики Татарстан (Казань), Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина (Горно-Алтайск, Республики Алтай), ВМИИ им. И. И. Машкова (Волгоград) и многих других.