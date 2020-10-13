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Общество

Регбистки из ПсковГУ вошли в пятерку лучших команд VII летней универсиады

Фото: управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Женская команда Псковского государственного университета по регби заняла пятое место в VII летней универсиаде, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Соревнования проходили 6 и 7 октября в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ). В финальном поединке спортсменки обыграли команду из Казани со счетом 17:10 в борьбе за 5-е место. Участие в турнире приняли более одиннадцати тысяч спортсменов.

Фото: управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Команда по регби появилась в ПсковГУ в этом году и участвовала в соревнованиях впервые. Тренировки из-за пандемии начались только в сентябре, однако это не помешало женской половине университетской сборной решиться на участие в универсиаде.

«Сейчас команда готовится покорить новую вершину — чемпионат среди студентов, который будет проходить в ноябре в Казани. Для этого у команды есть все условия: командный дух, опыт, сыгранность и необходимое для тренировок оборудование, которое помогли приобрести Федерация регби и администрация области», - отметили в вузе. 

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