Регбистки из ПсковГУ вошли в пятерку лучших команд VII летней универсиады

11:37, 13 октября 2020, ПАИ

Женская команда Псковского государственного университета по регби заняла пятое место в VII летней универсиаде, сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Соревнования проходили 6 и 7 октября в Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета им. Ельцина (УрФУ). В финальном поединке спортсменки обыграли команду из Казани со счетом 17:10 в борьбе за 5-е место. Участие в турнире приняли более одиннадцати тысяч спортсменов.

Команда по регби появилась в ПсковГУ в этом году и участвовала в соревнованиях впервые. Тренировки из-за пандемии начались только в сентябре, однако это не помешало женской половине университетской сборной решиться на участие в универсиаде.

«Сейчас команда готовится покорить новую вершину — чемпионат среди студентов, который будет проходить в ноябре в Казани. Для этого у команды есть все условия: командный дух, опыт, сыгранность и необходимое для тренировок оборудование, которое помогли приобрести Федерация регби и администрация области», - отметили в вузе.