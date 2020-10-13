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Пьяный угонщик из Псковской области устроил под Петербургом смертельное ДТП

Пьяный угонщик из Псковской области устроил под Санкт-Петербургом смертельное ДТП. ДТП произошло 11 октября в 6:34 на 26-м километре дороги Гатчина – Красное Село – Гатчина – Павловск. Полиция Ленинградской области задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. 

Mitsubishi Outlander лоб в лоб столкнулся с ВАЗом, за рулем которого находился 50-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Водитель второй машины - 31-летний житель Псковской области, который в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка, которую он разбил, принадлежит 53-летнему жителю Петербурга.

Алексей выполнял строительные работы на улице Вольской поселка Вырица Гатчинского района для собственника Mitsubishi и решил без разрешения взять автомобиль «покататься».

В отношении угонщика возбуждены уголовные дела по статье «Нрушение ПДД, повлекшее смерть человека» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемый задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку.

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