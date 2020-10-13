0
16:57
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
16:50
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
15:56
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
15:39
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
15:36
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15:35
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
15:10
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
Еще новости
Общество

Чемпион России Руслан Шамилов даст мастер-класс на открытии центра единоборства в Пыталово

Фото: псковская Федерация ММА.

Во время открытия центра смешанного боевого единоборства пройдет мастер-класс и открытая тренировка для спортсменов под руководством мастера спорта по ММА, чемпиона России по смешанному боевому единоборству ММА среди студентов, профессионального бойца Руслана Шамилова, сообщает псковская Федерация ММА.

Новый спортивный зал откроется в Пыталово на базе филиала Островского многопрофильного колледжа по адресу улица Красноармейская, 51 в 15:00.

Фото: псковская Федерация ММА.

Это уже третий спортивный зал в Псковской области, открытый при поддержке региональной Федерации ММА. Предстоящее мероприятие состоится благодаря поддержке администрации Пыталовского района и администрации области. Также это совместный проект с региональной общественной организацией «Центр искусства, физкультуры и развития» (ПРОО «Цифра»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
13 октября 2020
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
13 октября 2020
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
13 октября 2020
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
13 октября 2020
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
13 октября 2020
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
13 октября 2020
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
13 октября 2020
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге
13 октября 2020
Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге

Идет загрузка...