Чемпион России Руслан Шамилов даст мастер-класс на открытии центра единоборства в Пыталово

14:32, 13 октября 2020, ПАИ

Во время открытия центра смешанного боевого единоборства пройдет мастер-класс и открытая тренировка для спортсменов под руководством мастера спорта по ММА, чемпиона России по смешанному боевому единоборству ММА среди студентов, профессионального бойца Руслана Шамилова, сообщает псковская Федерация ММА.

Новый спортивный зал откроется в Пыталово на базе филиала Островского многопрофильного колледжа по адресу улица Красноармейская, 51 в 15:00.

Это уже третий спортивный зал в Псковской области, открытый при поддержке региональной Федерации ММА. Предстоящее мероприятие состоится благодаря поддержке администрации Пыталовского района и администрации области. Также это совместный проект с региональной общественной организацией «Центр искусства, физкультуры и развития» (ПРОО «Цифра»).