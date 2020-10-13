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Общество

Три псковички представят регион в Северо-западном Молодежном совете ФНПР

13 октября Молодежный совет Псковского облсовпрофа выдвинул три кандидатуры в Молодежный совет ФНПР Северо-западного федерального округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Псковскую область будут представлять председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Наталья Мандзибура, председатель профкома студентов ПсковГУ Алена Козлова и специалист по социальным проектам облсовпрофа Элина Калинина.

Эффективность молодежного направления — важный критерий оценки работы профсоюзного движения, отметил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

«Молодежь сегодня – один из основных двигателей в профсоюзах. Главное, направить силы и стремления молодых людей в русло, которое расширит рамки стандартной профсоюзной деятельности и принесет наибольшую пользу и профсоюзам, и обществу», - уверен руководитель облсовпрофа.

Участники заседания Молодежного совета также обсудили вопросы подготовки Первого Форума работающей молодежи Псковской области, который состоится с 23 по 25 октября, и план работы Молодежного совета на IV квартал 2020 года.

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