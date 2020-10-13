Участки улиц Труда и Волкова перекроют в Пскове с 16 по 18 октября

17:16, 13 октября 2020, ПАИ

С 13:00 16 октября до 0:00 18 октября в Пскове в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной и улица Волкова от улицы Труда до улицы Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объезда определены улица Леона Поземского, Олега Кошевого и Школьная.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.