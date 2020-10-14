Сутенерша из Острова ждет суда в псковском СИЗО

10:04, 14 октября 2020, ПАИ

Сутенерша из Острова ждет суда в псковском СИЗО, сообщили Псковскому агентству информации в управлении уголовного розыска УМВД России по Псковской области.

33-летняя фигурантка уголовного дела обвиняется в организации и вовлечении в занятие проституцией нескольких девушек. Оперативники установили, что островичка держала своих «подопечных» в секс-рабстве, заставляя их за деньги оказывать интимные услуги дальнобойщикам с трассы. Девушек регулярно избивали и запугивали. Некоторым удавалось сбегать, однако затем их находили наказывали и снова возвращали на трассу. Одна из них из-за постоянного стресса, избиений и работы в невыносимых условиях потеряла ребенка.

У «сексуальных рабынь» основательница криминального бизнеса забирала паспорта и все заработанные деньги, постоянно контролировала их местонахождение. Четыре девушки, в том числе одна несовершеннолетняя, из Плюссы, Красногородска, Смоленска в течение нескольких лет проживали в квартире «работодательницы». В свободное от работы время «невольницы» помогали островичке по хозяйству, а также нянчили двух ее малолетних детей.

Ранее женщина была судима за совершение аналогичного преступления в составе организованной группы лиц. А также привлекалась к ответственности за кражи из крупных продуктовых магазинов. В эти преступления фигурантка уголовного дела также вовлекала несовершеннолетних жителей Острова.

Сейчас Следственное управление СК России по Псковской области предъявило женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 240 и 241 УК РФ, то есть в организации занятия проституцией и вовлечение в это других лиц. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано в суд.

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