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Эксперты заявили, что заразиться коронавирусом можно с шерсти домашних животных

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление доцента кафедры физической химии Национального исследовательского университета МИСиС Георгия Фролова.

«Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается», — рассказал он.

Георгий Фролов отметил, что животных после прогулок нужно обязательно мыть, так как дезинфицирующие средства могут пагубно сказаться на здоровье животного.

Эксперт подчеркнул, что нужно не забывать о личной гигиене и следить за обработкой открытых ран, так как через них инфекция может попасть в организм человека.

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