Премьера арт-экскурсии Михаила Драгунова «И внял я неба содроганье…» пройдёт в «Михайловском» 26 и 27 сентября

22:03, 25 сентября 2026, ПАИ

Премьерные сеансы арт-экскурсии Михаила Драгунова «И внял я неба содроганье…» состоятся в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 26 и 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Во время прогулки по усадебному парку Михайловского актёр расскажет о том, как 200 лет назад завершилась ссылка поэта в псковское родовое имение. Он прочтёт стихотворение «Пророк», строка из которого и стала названием новой программы, а также многие другие философские и лирические стихи Пушкина и фрагменты его драм.

В музее отметили, что арт-экскурсии артиста театра и кино, лауреата международного конкурса «Овация» Михаила Драгунова неизменно проходят с большим успехом.

«Арт-экскурсионный портфель» Михаила Леонидовича очень богат, разнообразен и, главное, постоянно пополняется новыми разработками, – рассказали в «Михайловском». – В разные годы он готовил и проводил в наших усадебных парках программы, посвящённые разным сторонам творчества Пушкина и его литературным пристрастиям и симпатиям, а также жизни поэта в ссылке, характерам людей и бытовым подробностям, окружавшим его. Показательно, что многие посетители, попав на такую поэтическую и в то же время познавательную прогулку, тотчас же находят возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом».

Подробности программы «И внял я неба содроганье…»: расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию – можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Календарь событий», а также в сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.