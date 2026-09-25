Мобильная вакцинация от гриппа пройдёт возле СНТ «Пристань-1» 26 сентября

22:16, 25 сентября 2026, ПАИ

Выездная вакцинация от гриппа состоится на остановке «Пристань-1» завтра, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать с 10:00 до 14:00 напротив конечной остановки общественного транспорта.

Жителям предлагается сделать прививку современным препаратом «Флю-М», который защищает от актуальных штаммов гриппа. Вакцинация проводится бесплатно в рамках ОМС. Желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед прививкой медработник проведёт осмотр, измерит температуру и исключит возможные противопоказания. Вся процедура займёт не более 10–15 минут, отмечают специалисты.