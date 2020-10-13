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Общество

В псковском роддоме с завтрашнего дня начнут выдавать медицинский полис ребёнка

В Псковском перинатальном центре 14 октября откроется кабинет, в котором помимо свидетельства  о рождении будут выдавать ещё и медицинский полис в день выписки ребёнка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению.

«Нам удалось достичь всех договорённостей. Уже завтра такой кабинет будет открыт в Псковском перинатальном центре. Это даст возможность мамочкам сразу же прикрепиться к поликлинике, не выходя из перинатального центра, и тем самым приблизит все виды соцуслуг к населению», - подчеркнули в комитете по здравоохранению.

«Полис выдается практически моментально. Раньше нужно было выписаться из роддома, сходить в ЗАГС, в страховую компанию, чтобы подать документы – что маме с новорожденным малышом сложно сделать. Сейчас можно попросить медсестру остаться с ребёнком, а мама в это время спустится, оформит  полис, и снова вернётся к малышу», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в начале года в  Псковском перинатальном центре и в роддоме в Великих Луках были открыты кабинеты отделения ЗАГС, которые позволяют выдавать свидетельства о рождении прямо в роддоме, не посещая сами ЗАГСы. Из-за спроса услуги, комитет решил расширить перечень услуг и помимо свидетельства  о рождении выдавать ещё и медицинский полис в день выписки ребёнка.

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