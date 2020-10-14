Трамп после приема лекарств от COVID-19: Я — супермен

07:49, 14 октября 2020, ПАИ

Президент США Дональд Трамп ощущал себя суперменом после приема лекарств от коронавируса. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании, пишет газета «Известия».

«Все, что я знаю, это то, что я что-то принял и очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было, но я почувствовал себя суперменом», — цитирует Трампа New York Post.

Президент в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.

Накануне Дональд Трамп объявил о возвращении к своей предвыборной кампании после того, как переболел коронавирусом.