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Общество

Трамп после приема лекарств от COVID-19: Я — супермен

Президент США Дональд Трамп ощущал себя суперменом после приема лекарств от коронавируса. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании, пишет газета «Известия».

«Все, что я знаю, это то, что я что-то принял и очень быстро почувствовал себя хорошо. Не знаю, что это было, но я почувствовал себя суперменом», — цитирует Трампа New York Post.

Президент в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.

Накануне Дональд Трамп объявил о возвращении к своей предвыборной кампании после того, как переболел коронавирусом.

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