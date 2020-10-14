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Общество

Эксперты объяснили, как распознать телефонный звонок от мошенников

Фото: Дарья Хваткова

Специалисты Банка России совместно с правоохранителями разработали памятку о том, как вычислить телефонный звонок от мошенников. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области со ссылкой на главное управление региональной безопасности во вторник, пишет газета «Известия».

По словам специалистов, настоящий сотрудник банка не будет пытаться узнать данные: PIN-код, код из SMS, номер банковской карты или CVC-код, написанный с оборотной стороны банковской карты. Также мошенники зачастую пытаются вызвать чувство страха, обещает легкие деньги и не дают времени посоветоваться с родными.

Эксперты рекомендуют немедленно повесить трубку, если поступил такой звонок, затем можно позвонить в банк и убедиться в сохранности счетов. Также не рекомендуется перезванивать на сомнительные номера.

Как пишет РИАМО, в том случае, если со счета были несанкционированно списаны деньги, банк имеет право приостановить эту операцию на срок до двух суток. О подобной ситуации банк предупредит клиента по телефону, SMS или отправит push-уведомление в мобильном приложении. При этом, если клиент подтвердит операцию, то ее разблокируют; если банк не сможет связаться с клиентом, ее разблокируют через два дня.

В случае если гражданин сам назвал мошенникам свои данные, банк не обязан компенсировать утерянные средства.

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