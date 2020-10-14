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Политика

Себежский районный суд рассмотрит законность результатов выборов главы муниципалитета

Себежский районный суд рассмотрит заявление представителей ЛДПР о признании результатов выборов главы Себежского района недействительными. Заседание суда запланировано на среду, 14 октября, 15:00.

Выборы главы Себежского района в сентябре 2020 года выиграл Леонид Курсенков, выдвинутый «Единой Россией».

Однако кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин, восстановленный накануне дня голосования, посчитал итоги выборов незаконными и опротестовывал их в суде.

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