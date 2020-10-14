Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

10:24, 14 октября 2020, ПАИ

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Так, 31 % опрошенных считают, что для отдыха достаточно десяти дней. 18 % опрошенных готовы отдыхать один-три дня, 14 % – от четырех до шести дней, 9 % – одну неделю, 6 % – две недели.

6 % россиян выразили готовность не отдыхать совсем.

3 % опрошенных хотели бы отдыхать восемь-девять дней, еще 3 % считают оптимальным отдых от одиннадцати до тринадцати дней.

10 % опрошенных заявили, что им не важно, сколько будут длиться новогодние каникулы.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.