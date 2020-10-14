Подросток из Опочки ограбил двух женщин в Пскове

10:27, 14 октября 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции раскрыли два грабежа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемым стал 16-летний подросток из Опочки.

Злоумышленник напал на двух женщин на улице Коммунальной 7 и 8 октября. У одной из них он выхватил сумку с деньгами, документами и телефоном. На следующий день подозреваемый напал на 82-летнюю женщину и похитил у нее мобильный телефон, более четырех тысяч рублей и документы.

Женщины обратились в правоохранительные органы. В отделе полиции возбудили уголовное дело. Спустя несколько дней удалось установить личность подозреваемого.

В ведомстве отметили, что подросток уже дал признательные показания. Часть похищенного во время обыска изъяли. На данный момент ведется следствие.