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Общество

Продукты и спиртное украли двое молодых людей в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 29 и 25 лет, подозреваемых в краже спиртного и продуктов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 13 октября в магазине на улице Юбилейной. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что на охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

По прибытии в магазин сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей, которые пронесли через кассовый узел спиртное и продукты на сумму более 900 рублей, не заплатив за них. Задержанных передали сотрудникам полиции.

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