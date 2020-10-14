Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей

15:31, 14 октября 2020, ПАИ

Трем школам в Великолукском районе выделят около 10 миллионов рублей на утепление и благоустройство. Об этом 14 октября сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», ведутся работы по благоустройству зданий МОУ «Першинская средняя школа», Демидовская школа – филиал МОУ «Першинская средняя школа», Черпесская школа - МОУ «Першинская средняя школа». Главная цель - обеспечить воздушно-тепловой режим, соответствующий нормативам.