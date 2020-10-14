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Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
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Общество

Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»

Фото: Совет по молодежной политике при главе Пскова

Активисты «Молодой гвардии» ЕР призывают псковичей соблюдать действующие противоэпидемические меры. Как сообщили Псковскому агентству информации в совете по молодежной политике при главе Пскова, особое внимание молодые люди уделили соблюдению социальной дистанции и правильному использованию средств индивидуальной защиты.

Акция под девизом «СтопCOVID 2.0» прошла в Пскове сегодня. Активисты раздали прохожим средства индивидуальной защиты и объяснили, как правильно ими пользоваться.

«Сейчас многие даже если и носят маску, то делают это неправильно. Эффект будет только от маски, надетой по правилам: она должна плотно сидеть на лице, закрывая нос, рот и подбородок. При этом срок ее использования: не больше двух часов», - рассказал руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Молодой гвардии» ЕР Павел Косенков.

Всего активисты раздали около 300 масок. По словам организаторов акции, жители города уже привыкли к вниманию со стороны волонтеров и выразили надежду, что подобные мероприятия будут традиционными.

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