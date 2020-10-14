Гдовские спасатели помогли с переездом детскому саду
Поисково-спасательный отряд Гдова помог с переездом детскому саду, сообщает «Гдовская заря».
Пока в детском саду идут временные ремонтные работы дошкольники и воспитатели переехали на улицу Садовую – в детский сад № 7.
В рамках переезда коллективу дошкольного учреждения было сложно самостоятельно переместить элементы детской площадки (горки, скамейки, столы, качели) на территорию детского сада № 7. Эту проблему помогли решить спасатели Гдова.
«Спасибо ребятам поисково-спасательного отряда, что откликнулись на просьбу и спасли досуг малышей», – поблагодарил команду гдовских спасателей коллектив воспитателей детского сада.