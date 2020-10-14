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Общество

Гдовские спасатели помогли с переездом детскому саду

  • Гдовские спасатели помогли переехать детскому саду
    Фото: из группы "Вконтакте" "Гдовская заря"
  • Гдовские спасатели помогли переехать детскому саду
    Фото: из группы "Вконтакте" "Гдовская заря"

Поисково-спасательный отряд Гдова помог с переездом детскому саду, сообщает «Гдовская заря».

Пока в детском саду идут временные ремонтные работы дошкольники и воспитатели переехали на улицу Садовую – в детский сад № 7.

В рамках переезда коллективу дошкольного учреждения было сложно самостоятельно переместить элементы детской площадки (горки, скамейки, столы, качели) на территорию детского сада № 7. Эту проблему помогли решить спасатели Гдова.

«Спасибо ребятам поисково-спасательного отряда, что откликнулись на просьбу и спасли досуг малышей», – поблагодарил команду гдовских спасателей коллектив воспитателей детского сада.

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