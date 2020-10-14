Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента

16:57, 14 октября 2020, ПАИ

Реанимационное отделение псковского подразделения новой инфекционной больницы имеет уникальные технические возможности. Об этом заявила главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на открытии отделения инфекционной больницы в Великих Луках, которое состоялось 14 октября, передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Она напомнила, что отделение инфекционной больницы в Пскове начало принимать пациентов на неделю раньше, чем в Великих Луках, поэтому уже появился опыт работы с теми современными техническими средствами, которыми укомплектованы больницы.

«Я могу смело сказать, что это уникальные возможности, если ими научиться правильно пользоваться, как со стороны пациента, так и со стороны врача», - отметила главный врач.

В подтверждение своих слов она рассказала, что врачи работают преимущественно в зеленой зоне и наладили «дистанционку» настолько, что с помощью камер могут зафиксировать не только внешнее состояние пациента, но и при необходимости настолько увеличить, чтобы посмотреть зрачок у пациента, визуализировать слизистые.

«Это действительно колоссально облегчает труд», - заметила Анастасия Повторейко.

В то же время она подчеркнула, что пользоваться новыми возможностями больницы в полной мере можно при правильном подходе и обучении.

«Понятно, еще не все имеем, понятно, не сразу, по щелчку, бывают чудеса. Со всем этим тоже надо научиться жить, и пациентам в том числе. Сейчас еще очень много вопросов, недопонимания. Но я верю и знаю, что со временем мы сможем добиться того результата, к которому стремились все, строя этот объект», - отметила она.

Анастасия Повторейко также напомнила, что в строительство Псковской инфекционной больницы вложено колоссальное количество сил со стороны правительства Российской Федерации, министерства обороны, администрации Псковской области и Пскова.

«Мы обязательно все эти возможности реализуем и добьемся того результата, которого все хотят, чтобы наш центр обеспечивал оказание медицинской помощи на высочайшем уровне», - пообещала главный врач нового лечебного учреждения.

Ранее сообщалось, что 14 октября филиал Псковской инфекционной больницы в Великих Луках принял первых пациентов. Отделение может принять 100 пациентов, оно оснащено современным дорогостоящим оборудованием. Оба корпуса, и в Пскове, и в Великих Луках, были построены в рекордные сроки - чуть более двух месяцев - силами Министерства обороны РФ.