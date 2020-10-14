0
16:57
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
16:43
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
16:22
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
16:17
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Еще новости
Общество

Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента

Фото "Великолукская правда. Новости".

Реанимационное отделение псковского подразделения новой инфекционной больницы имеет уникальные технические возможности. Об этом заявила главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на открытии отделения инфекционной больницы в Великих Луках, которое состоялось 14 октября, передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Она напомнила, что отделение инфекционной больницы в Пскове начало принимать пациентов на неделю раньше, чем в Великих Луках, поэтому уже появился опыт работы с теми современными техническими средствами, которыми укомплектованы больницы.

«Я могу смело сказать, что это уникальные возможности, если ими научиться правильно пользоваться, как со стороны пациента, так и со стороны врача», - отметила главный врач.

В подтверждение своих слов она рассказала, что врачи работают преимущественно в зеленой зоне и наладили «дистанционку» настолько, что с помощью камер могут зафиксировать не только внешнее состояние пациента, но и при необходимости настолько увеличить, чтобы посмотреть зрачок у пациента, визуализировать слизистые.

«Это действительно колоссально облегчает труд», - заметила Анастасия Повторейко.

В то же время она подчеркнула, что пользоваться новыми возможностями больницы в полной мере можно при правильном подходе и обучении.

«Понятно, еще не все имеем, понятно, не сразу, по щелчку, бывают чудеса. Со всем этим тоже надо научиться жить, и пациентам в том числе. Сейчас еще очень много вопросов, недопонимания. Но я верю и знаю, что со временем мы сможем добиться того результата, к которому стремились все, строя этот объект», - отметила она.

Анастасия Повторейко также напомнила, что в строительство Псковской инфекционной больницы вложено колоссальное количество сил со стороны правительства Российской Федерации, министерства обороны, администрации Псковской области и Пскова.

«Мы обязательно все эти возможности реализуем и добьемся того результата, которого все хотят, чтобы наш центр обеспечивал оказание медицинской помощи на высочайшем уровне», - пообещала главный врач нового лечебного учреждения.

Ранее сообщалось, что 14 октября филиал Псковской инфекционной больницы в Великих Луках принял первых пациентов. Отделение  может принять 100 пациентов, оно оснащено современным дорогостоящим оборудованием. Оба корпуса, и в Пскове, и в Великих Луках, были построены в рекордные сроки - чуть более двух месяцев - силами Министерства обороны РФ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
14 октября 2020
Анастасия Повторейко: Дистанционно можем посмотреть даже зрачок у пациента
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
14 октября 2020
Северный ветер испортит погоду в Псковской области
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
14 октября 2020
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
14 октября 2020
К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России

Идет загрузка...