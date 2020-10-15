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Общество

ВИДЕО: Это очень дорого! – эксперты об экспонатах выставки «Собор церковного искусства Пскова»

14 октября в выставочном зале Дома Постникова впервые за много лет открылась выставка «Собор церковного искусства Пскова». Работы представили около 50 мастеров, большинство из них живут в регионе, остальные так или иначе связаны с Псковом. Среди экспонатов иконы, предметы церковного обихода, кованые и резные изделия. Они привезены из частных коллекций и действующих храмов Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. На открытие выставки приехала министр культуры Ольга Любимова.

Подготовка к выставке велась больше года – и последние штрихи организаторы делали за полчаса до открытия. Несколько человек наклеивали распечатанные накануне ночью этикетки с названиями – 210 штук – по количеству выставленных работ.

Собрать такое количество произведений церковного искусства в одном месте – шутили на открытии – уже отдельный вид искусства: ведь все это или привезено из частных коллекций, или собственность храмов из разных российских регионов. Многие месяцы ушли на переговоры с владельцами и настоятелями, кого-то надо было уговорить, убедить, что ничего не пострадает во время перевозки и экспозиции. Большие иконы стоят на постаментах, наполненных кирпичами, для большей устойчивости.

Организаторами выставки являются Псково-Изборский объединенный музей-заповедник и Псковская епархия.

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