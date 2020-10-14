Министр культуры РФ приняла участие в открытии выставки «Собор церковного искусства Пскова»

14:33, 14 октября 2020, ПАИ

Выставку «Собор церковного искусства Пскова» посетила министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Псковскую область. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, выставка открылась сегодня, 14 октября, в музейном комплексе «Двор Постникова».

Настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим рассказал, что выставку по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона организовал монастырь. По его словам, выставку готовили на протяжении трех лет, а ее открытие было перенесено из-за пандемии коронавируса.

На выставке представлены работы 54 мастеров, причем 44 из них – жители Псковской области. В экспозицию вошло более 200 уникальных экспонатов, многие из которых хранятся в российских и псковских монастырях, храмах и частных коллекциях.

Ольга Любимова осмотрела выставку и отметила, что она ей очень понравилась. «Я очень люблю иконопись», – сказала она.

Также министр культуры посетила выставку «Три века Двора Постниковых».

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Ее организовали для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.