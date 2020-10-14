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Общество

Журналист Алексей Пивоваров: Псков оставил после себя странное впечатление

Фото с Instagram Алексея Пивоварова

Журналист Алексей Пивоваров поделился своими впечатлениями о Пскове. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Псков оставил после себя странное впечатление, - заметил журналист. – С одной стороны, там действительно чувствуется русская старина: отлично сделан исторический центр и церкви, которые входят в наследие ЮНЕСКО. С другой стороны, всё, что вокруг этого центра, производит впечатление довольно мрачное, если не сказать, пугающее — множество полупустых зданий и не ухоженных улиц».

Фото с Instagram Алексея Пивоварова

Алексей Пивоваров также заметил в городе «сильное ощущение бедности».

«Псков, будучи одним из самых западных российских городов, ничего от «запада» не взял, - добавил журналист, отметив, что в городе чувствуется исконная Россия. При этом Пивоваров подчеркнул, что посетить Псков всё же стоит.

Алексей Пивоваров – российский журналист, теле- и радиоведущий, блогер. С марта 2019 года – автор канала «Редакция» на YouTube, обладатель серебряной и золотой кнопок YouTube.

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