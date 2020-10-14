У Кристины Асмус подтвердился COVID-19

23:28, 14 октября 2020, ПАИ

У звезды «Интернов» Кристины Асмус подтвердился коронавирус. Об этом российская актриса театра и кино сообщила в своем Instagram.

«3 дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9», - поделилась Асмус.

Актриса призвала всех обязательно соблюдать меры по профилактике коронавируса и пожелала всем здоровья. Преданные подписчики, в свою очередь, пожелали Асмус скорейшего выздоровления.