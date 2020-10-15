Более 29,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:28, 15 октября 2020, ПАИ

По состоянию на 15 октября в мире зарегистрировано 38 756 214 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 097 002 человека. Количество выздоровевших – 29 130 715.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 8 150 043. В этой стране от коронавируса умерло 221 843 человека, выздоровело – 5 278 753.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 340 409 человек, 1 039 705 – выздоровело, 23 205 – умерло. В Псковской области выявлено 6 208 случаев заражения коронавирусом, 4 279 человек выздоровело, 67 – умерло.