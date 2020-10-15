Музей часов создадут в Плюссе

13:34, 15 октября 2020, ПАИ

Администрация Плюсского района совместно с районной библиотекой объявила в своем Instagram-аккаунте начало сбора экспонатов для оформления музея часов.

Жители и гости региона могут безвозмездно передать имеющиеся у них часы и часовые механизмы (всех видов и форматов) для включения их в экспозицию музея часов имени Павла Бурея, знаменитого часового мастера.

Музей планируется создать в Плюссе в рамках туристического маршрута «Следуя инженерно-техническим идеям». «Все желающие могут передать экспонаты сотрудникам библиотеки», – отметили в администрации.