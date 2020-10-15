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Общество

Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе

  • Учителей из Островского района наградили за победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Искусство созидать»
    Фото: ostrov.reg60.ru
  • Учителей из Островского района наградили за победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Искусство созидать»
    Фото: ostrov.reg60.ru
  • Учителей из Островского района наградили за победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Искусство созидать»
    Фото: ostrov.reg60.ru

Учителей из Островского района наградили за победу во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Искусство созидать». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района. 

Целью данного конкурса было популяризовать духовно-нравственные ценностные качества личности, развить социальную активность детей и молодежи.

Коллектив учителей средней школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Островского одержал победу на конкурсе в рамках всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».

Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр интеллектуальных и творческих способностей» «Интелрост» Елена Дубровская и учредитель центра Виктор Меркулов приняли участие в церемонии награждения и вручили награды директору образовательного учреждения Лилии Панчук.

Учителям вручили грамоты и медали «Я созидаю будущее». Их получили Татьяна Клюкина, Елена Мигрова, Галина Зорина, Елена Заичкина, Надежда Иванова. Также благодарностью отметили и школьного психолога Марину Левочкину.

«Ваша школа показала удивительные результаты, как в плане креативных решений, так и в неформальном подходе. Во всём чувствуется теплота человеческого сердца, человеческое участие. Вы оказались для всей России примером», – поздравила с успехом Елена Дубровская.

«Награды получили те, кто стал инициатором участия в проекте. В нём участвовала не только начальная школа, но и вожатские отряды, ученическое самоуправление, школьный актив. По сути в проект вникли все, и дети, и учителя», - рассказала директор школы Лилия Панчук.    

Заметим, что данный конкурс – первый всероссийский конкурс такого масштаба. Министерство просвещения России уже рекомендовало к использованию в образовательных учреждениях Российской Федерации все материалы проекта.

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