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Общество

Ежедневно 50 адресов в Псковском районе проверяют на соблюдение антиковидных мер

Фото: Администрации Псковского района

Каждый день мобильная группа контролирует соблюдение антикоронавирусных мер  по 50 домашним адресам и  адресам нескольких торговых организаций. Об этом 15 октября сообщает администрация Псковского района.

Представители Псковского района продолжают напоминать псковичам и гостям города о том, что на сегодняшний день противоэпидемические мероприятия должны строго соблюдаться, а также о том, чтобы люди не забывали соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Лица, в отношении которых Роспотребнадзор оформил соответствующие предписания, обязаны проходить лечение в больницах либо дома, напоминают в администрации района.

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