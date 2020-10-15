Ежедневно 50 адресов в Псковском районе проверяют на соблюдение антиковидных мер

15:35, 15 октября 2020, ПАИ

Каждый день мобильная группа контролирует соблюдение антикоронавирусных мер по 50 домашним адресам и адресам нескольких торговых организаций. Об этом 15 октября сообщает администрация Псковского района.

Представители Псковского района продолжают напоминать псковичам и гостям города о том, что на сегодняшний день противоэпидемические мероприятия должны строго соблюдаться, а также о том, чтобы люди не забывали соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

Лица, в отношении которых Роспотребнадзор оформил соответствующие предписания, обязаны проходить лечение в больницах либо дома, напоминают в администрации района.