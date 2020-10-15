Более 1350 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Острове

12:32, 15 октября 2020, ПАИ

Сотрудники полиции изъяли крупную партию нелегального алкоголя в кафе на улице Карла Либкнехта в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из незаконного оборота изъято более 1 350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Представители заведения не смогли предоставить сопроводительные документы, удостоверяющие легальность производства напитков и их реализации.

Кроме того, в этом же кафе продавали пиво и водку без вскрытия потребительской тары, что нарушает лицензионные требования.

В ведомстве отметили, что ранее собственник кафе уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил торговли алкогольной продукцией.

В настоящее время проводится административное расследование. Образцы изъятого будут направлены на исследование.