Одну полосу для автомобилей закрыли на улице Ижорского Батальона в Пскове

13:13, 15 октября 2020, ПАИ

В Пскове на улице Ижорского Батальона временно закрыли одну полосу для движения транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, это связано с ремонтом участка дороги. К работам подрядная организация приступила 15 октября.

Сейчас на участке дороги от улицы Поземского до улицы Чудской идут работы по фрезерованию. Дорожники рассчитывают завершить этот вид работ сегодня в течение рабочего дня.

Участок улицы Ижорского Батальона стал одним из 10 дополнительных объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области. Отрезок улицы длиной 552 метра должны привести в порядок до 30 ноября.

Кроме того, благодаря дополнительным 189 млн рублей, выделенным региону на реализацию нацпроекта, в Пскове также отремонтируют участок улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда), отрезок улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-десантников) и площадь Героев-десантников.