Московские журналисты изучают историю Великолукского района в годы Великой Отечественной войны

23:29, 15 октября 2020, ПАИ

15 октября в Великолукский район прибыли представители журнала «Русский мир»: корреспондент Екатерина Жирицкая и фотограф Александр Корнеев. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Целью визита стал сбор информации об убитых в годы Великой Отечественной войны мирных жителях деревень Великолукского района и увековечение памяти о них среди жителей всей страны. С историей края журналистов познакомили заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Александр Смирнов, глава Переслегинской волости Ольга Васягина и Надежда Спиридонова, чье детство прошло в деревне Решетково.

Журналисты побывали в местах Переслегинской волости, где в марте 1942 года немецкие захватчики заживо сожгли 385 мирных жителей деревень Санники и Малиновка в «Великолукской Хатыни», а также почтили память убитых немцами жителей Андрюково и близлежащих деревень.

Свою работу московские журналисты продолжат и завтра.