0
00:23
На 68% увеличился спрос на путешествия по России за день
21:54
До семи градусов тепла ожидается в Пскове 16 октября
21:00
Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
18:22
В России возобновились продажи туров с кешбэком
18:00
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
17:56
Что ожидает псковские культурные проекты - итоги визита министра Ольги Любимовой
17:53
Транспортные карты: почем теперь проезд для народа — интервью с Борисом Елкиным
Еще новости
Общество

Московские журналисты изучают историю Великолукского района в годы Великой Отечественной войны

Фото: газета «Наш путь».

15 октября в Великолукский район прибыли представители журнала «Русский мир»: корреспондент Екатерина Жирицкая и фотограф Александр Корнеев. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Целью визита стал сбор информации об убитых в годы Великой Отечественной войны мирных жителях деревень Великолукского района и увековечение памяти о них среди жителей всей страны. С историей края журналистов познакомили заместитель главы администрации Великолукского района по социальной политике Александр Смирнов, глава Переслегинской волости Ольга Васягина и Надежда Спиридонова, чье детство прошло в деревне Решетково.

Фото: газета «Наш путь».

Журналисты побывали в местах Переслегинской волости, где в марте 1942 года немецкие захватчики заживо сожгли 385 мирных жителей деревень Санники и Малиновка в «Великолукской Хатыни», а также почтили память убитых немцами жителей Андрюково и близлежащих деревень.

Свою работу московские журналисты продолжат и завтра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

На 68% увеличился спрос на путешествия по России за день
16 октября 2020
На 68% увеличился спрос на путешествия по России за день
До семи градусов тепла ожидается в Пскове 16 октября
15 октября 2020
До семи градусов тепла ожидается в Пскове 16 октября
Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
15 октября 2020
Камеры видеонаблюдения появятся в российских поездах дальнего следования
В России возобновились продажи туров с кешбэком
15 октября 2020
В России возобновились продажи туров с кешбэком
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
15 октября 2020
Учителей из Островского района наградили за победу во всероссийском конкурсе
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
15 октября 2020
Лабораторию по производству мефедрона ликвидировали полицейские в Плюсском районе
#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове
15 октября 2020
#Опросник ПАИ: Что бы вы сделали на месте центрального и белорусского рынка в Пскове 1
В Великих Луках исчезли стаи бездомных собак
15 октября 2020
В Великих Луках исчезли стаи бездомных собак

Идет загрузка...