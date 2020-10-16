Более 29,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса

08:20, 16 октября 2020, ПАИ

По состоянию на 16 октября в мире зарегистрировано 39 176 103 случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 102 946 человек. Количество выздоровевших – 29 379 089.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 8 216 315. В этой стране от коронавируса умерло 222 717 человек, выздоровело – 5 320 139.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 354 163 человека, 1 048 097 – выздоровело, 23 491 – умер. В Псковской области выявлено 6 273 случая заражения коронавирусом, выздоровел 4 301 пациент, умерло – 67.