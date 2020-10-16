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Общество

Псковские налоговики и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия

Сотрудники налоговых органов Псковской области и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

На совместном совещании в межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области обсуждался вопрос взыскания задолженности по налоговым платежам в рамках межведомственного взаимодействия.

В частности, налоговики и судебные приставы обсудили совместную работу по исполнительным производствам, возбужденным в отношении организаций со значительными суммами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему России, в том числе по исполнительным производствам в отношении 21 должника-юридического лица, задолженность которых составляет 556 млн рублей.

В результате совещания определены дальнейшие межведомственные мероприятия по осуществлению рейдов с целью наложения арестов на имущество должников, на их дебиторскую задолженность, а также по передаче на оценку и реализацию арестованного имущества.

Также был обсужден вопрос о взыскании задолженности с должников, обладающих признаками банкротства. Дальнейшие совместные действия двух ведомств по данному направлению, в частности по проведению совместных рейдовых мероприятий в октябре 2020 года, были скоординированы с учетом постановления Правительства России от 1 октября 2020 года № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

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