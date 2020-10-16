Пскович получил восемь лет колонии за убийство матери

10:00, 16 октября 2020, ПАИ

39-летний пскович осужден за умышленное причинение тяжкого опасного для жизни вреда здоровью своей матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в марте 2020 года мужчина находился в квартире своей матери, где они совместно употребляли спиртное. В ходе ссоры с матерью мужчина нанес ей кулаками не менее тридцати ударов в область туловища, конечностей и головы. От полученных травм женщина скончалась.

Приговором Псковского городского суда пскович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима.