Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»

10:10, 16 октября 2020, ПАИ

Команда из Пскова заняла первое место в областных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соревнованиях приняли участие школьники из Пскова, Великих Лук и 14 районов области. Команды участвовали в следующих состязаниях: проверка знаний курса ОБЖ в формате «Google-форма», комбинированное силовое упражнение, кросс, пожарная эстафета, конкурс стенгазет и конкурс «Визитная карточка». В главную судейскую коллегию участники направляли протоколы, фотографии и видеоматериалы по каждому виду соревнований.

Тренером псковской команды в составе Даниила Владимирова, Владлены Сооца, Карины Зубач и Валерии Биласа является педагог военно-патриотического центра «Патриот» Елена Ильина.

Соревнования организовал Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Псковской области совместно с областным ГУ МЧС России в целях популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса ОБЖ.