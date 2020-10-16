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Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
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Общество

Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Команда из Пскова заняла первое место в областных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В соревнованиях приняли участие школьники из Пскова, Великих Лук и 14 районов области. Команды участвовали в следующих состязаниях: проверка знаний курса ОБЖ в формате «Google-форма», комбинированное силовое упражнение, кросс, пожарная эстафета, конкурс стенгазет и конкурс «Визитная карточка». В главную судейскую коллегию участники направляли протоколы, фотографии и видеоматериалы по каждому виду соревнований.

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Тренером псковской команды в составе Даниила Владимирова, Владлены Сооца, Карины Зубач и Валерии Биласа является педагог военно-патриотического центра «Патриот» Елена Ильина.

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Соревнования организовал Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Псковской области совместно с областным ГУ МЧС России в целях популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса ОБЖ.

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