Псковичам рассказали, где искать динозавров

10:53, 16 октября 2020, ПАИ

В Пскове в библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург состоялась встреча учеников четвёртого класса лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска Мариной Дороченковой, которая популяризирует науку в детских книжках о приключениях в космосе, море и на суше.

Встреча состоялась в рамках Недели детской книги, которая открылась в городских библиотеках Пскова 14 октября и продлится до 22 октября.

Марина Дороченкова провела для своих юных читателей интерактивный урок под названием «Где живут динозавры. Секрет говорящих камней». Четырёхклассники узнали, что окаменелости могут многое рассказать о животных, которые населяли Землю много тысячелетий назад, что «куриный бог» или «чёртов палец» — это на самом деле древние моллюски, что аммонит – это «созданная самой природой первая подводная лодка», а кораллы – «животные, вывернутые наизнанку».

Писательница привезла с собой в Псков некоторые образцы окаменевших моллюсков, фрагменты костей доисторических животных, зубы акулы и кость кита – и дала детям рассмотреть и потрогать предметы.

Традиционная осенняя Неделя детской книги в городских библиотеках Пскова проходит под девизом «Под парусом книги к новым открытиям!». Она началась с творческой встречи читателей библиотеки «Радуга» на улице Новосёлов с псковским писателем Татьяной Рыжовой, а читателей библиотеки «Родник» на улице Труда – с псковским писателем Олегом Алексеевым, а также с командного квиза по книге Анны Вербовской «Летуны из Полетаево» в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте.

16 октября с Мариной Дороченковой встретятся читатели библиотек «Родник» на улице Труда и «ЛиК» на Октябрьском проспекте. А на 20 октября в библиотеке «ЛиК» запланирована встреча с псковским писателем Снежаной Родионовой.

Одним из ключевых мероприятий Недели станет приезд в Псков представителей редакции журнала «Чудеса и приключения», которые планируют встретиться с читателями в «Библиотеке – Центре детского чтения» 19 октября.

Кроме того, в рамках Недели в группах библиотек «ВКонтакте» можно будет посетить множество онлайн-мероприятий: это виртуальные мастер-классы, видеопрогулки, виртуальные творческие встречи и фокус-интервью с известными детскими писателями, видеолекции и обзоры новых книг.

Полная программа Недели детской книги опубликована тут. Организаторы предупреждают, что она может измениться в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.