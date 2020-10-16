0
13:00
Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
12:54
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
12:12
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
11:50
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
10:57
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
10:22
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
10:10
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
Еще новости
Общество

Псковичам рассказали, где искать динозавров

В Пскове в библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург состоялась встреча учеников четвёртого класса лицея «Развития» с писателем-биологом из Смоленска Мариной Дороченковой, которая популяризирует науку в детских книжках о приключениях в космосе, море и на суше.

Встреча состоялась в рамках Недели детской книги, которая открылась в городских библиотеках Пскова 14 октября и продлится до 22 октября.

Марина Дороченкова провела для своих юных читателей интерактивный урок под названием «Где живут динозавры. Секрет говорящих камней». Четырёхклассники узнали, что окаменелости могут многое рассказать о животных, которые населяли Землю много тысячелетий назад, что «куриный бог» или «чёртов палец» — это на самом деле древние моллюски, что аммонит – это «созданная самой природой первая подводная лодка», а кораллы – «животные, вывернутые наизнанку».

Писательница привезла с собой в Псков некоторые образцы окаменевших моллюсков, фрагменты костей доисторических животных, зубы акулы и кость кита – и дала детям рассмотреть и потрогать предметы. 

Традиционная осенняя Неделя детской книги в городских библиотеках Пскова проходит под девизом «Под парусом книги к новым открытиям!». Она началась с творческой встречи читателей библиотеки «Радуга» на улице Новосёлов с псковским писателем Татьяной Рыжовой, а читателей библиотеки «Родник» на улице Труда – с псковским писателем Олегом Алексеевым, а также с командного квиза по книге Анны Вербовской «Летуны из Полетаево» в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте.

16 октября с Мариной Дороченковой встретятся читатели библиотек «Родник» на улице Труда и «ЛиК» на Октябрьском проспекте. А на 20 октября в библиотеке «ЛиК» запланирована встреча с псковским писателем Снежаной Родионовой.

Одним из ключевых мероприятий Недели станет приезд в Псков представителей редакции журнала «Чудеса и приключения», которые планируют встретиться с читателями в «Библиотеке – Центре детского чтения» 19 октября. 

Кроме того, в рамках Недели в группах библиотек «ВКонтакте» можно будет посетить множество онлайн-мероприятий: это виртуальные мастер-классы, видеопрогулки, виртуальные творческие встречи и фокус-интервью с известными детскими писателями, видеолекции и обзоры новых книг.

Полная программа Недели детской книги опубликована тут. Организаторы предупреждают, что она может измениться в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
16 октября 2020
Главный врач «скорой помощи» Псковской области Денис Сачков – в эфире ПАИ-live
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
16 октября 2020
Памятный знак в честь Красной Армии открылся после реконструкции в Пскове
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
16 октября 2020
Лось, лист ольхи, росянка и кулик стали официальными символами Полистовья
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
16 октября 2020
Спектакль «По щучьему велению» покажут в Псковском театре кукол
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
16 октября 2020
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
16 октября 2020
Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
16 октября 2020
Псковская команда победила в областных соревнованиях «Школа безопасности»
31 декабря 2021 года будет выходным днем
16 октября 2020
31 декабря 2021 года будет выходным днем

Идет загрузка...