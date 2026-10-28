Психолог назвала главное условие спасения от стресса

10:39, 28 октября 2026, ПАИ

Периодический осознанный отдых является главным оружием в борьбе с хроническим стрессом. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала психолог Лариса Исупова. Специалист объяснила, почему физическое бездействие не всегда гарантирует психологическое расслабление.

По словам эксперта, люди живут в состоянии непрерывного эмоционального и физического напряжения. Чтобы восстановиться, мозгу необходимо «замедлиться» и перейти в режим полного покоя. Именно в моменты истинного расслабления происходит перезагрузка: отдыхает тело и улучшается настроение.

Однако Лариса Исупова отметила, что внешнее бездействие не означает внутренний покой. Если человек лежит на диване, но при этом мысленно прокручивает рабочие конфликты, спорит с коллегами или ругает себя за лень, полноценного восстановления не случится. Более того, такой «отдых» способен лишь усилить внутреннее раздражение.

Психолог советует мягко переключать внимание. Отличный способ глубоко расслабиться – это планирование приятных событий или простое мечтание. Регулярная практика такого осознанного переключения помогает сформировать надёжную устойчивость к ежедневным стрессам.